Tarzan, poney méchant. Tome 3, Je déteste Paris !

La ferme se rebelle à Paris ! C'est l'effervescence au club des Edelweiss : poneys, enfants et moniteurs ont été invités à Paris pour organiser des baptêmes d'équitation au Salon de l'agriculture. Pourtant, à peine arrivé, Tarzan ne rêve déjà plus que d'une chose : retrouver ses montagnes bien-aimées... et donc fuguer ! Le seul problème, c'est qu'il n'est pas tout seul à avoir eu cette idée, et voilà vache, cochon, cane et lapins à l'assaut de la capitale, poursuivis par une horde d'humains mécontents ! Une nouvelle aventure survitaminée du poney le plus méchant de tous les temps, dans la même collection que Tarzan, poney méchant et Tarzan, poney méchant - Un amour de compète !