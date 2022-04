Explore... Le monde des Vikings

Un livre superbement illustré et documenté, avec des trous pour regarder à travers et des rabats à soulever, pour découvrir une civilisation fascinante. Au fil des pages superbement illustrées, avec des trous pour regarder à travers et des rabats ingénieux à soulever, les enfants découvriront un village viking. Ils pourront observer les tenues des Vikings, apprendront comment les enfants occupaient leurs journées et comment ce peuple explorateur organisait de téméraires expéditions maritimes.