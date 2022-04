Les Super Super Tome 1 : Capes ou pas cap'

Aglaé et Juju ressemblent à tous les enfants de leur âge : ils vont à l'école, jouent avec leurs amis, font leur devoirs... mais dès que la nuit tombe, ils enfilent leur cape magique et sortent pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Pépé Dédé, le grand-père d'Aglaé, a bien choisi ses successeurs : entre gaffes, fous rires et sauvetages les Super Super ne vont pas s'ennuyer.