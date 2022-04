L'ogre de la librairie

Maya et sa maman vont à la librairie. Maya a un rendez-vous un peu spécial... " Ne t'inquiète pas, lui dit la libraire, c'est un vrai gentil, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. " Quand Maya rencontre l'ogre, il est encore plus intimidé qu'elle. Puis, de sa voix moussue et douce, il se met à raconter une histoire d'ogre.