Quel parent n'a jamais forcé un enfant à prêter son jouet à son copain, à mettre son manteau, à finir son assiette ou à embrasser son tonton, en considérant que ce sont des principes d'éducation tout à fait banals ? Et si on changeait d'angle ? Si on transposait ces situations dans le monde des adultes ? Ce serait totalement incongru ! Imaginez-vous demander à votre mari de prêter sa voiture à un inconnu ou de lui imposer d'embrasser tante Agathe pour lui dire au revoir ! Avec beaucoup de subtilité, d'humour et d'ironie, Fanny Vella nous invite à voir la parentalité et l'enfant autrement afin de déconstruire bon nombre d'idées reçues ! LA NOUVELLE EDITION COLLECTOR, REVUE ET AUGMENTEE, DU BEST-SELLER DE FANNY VELLA Les nouveautés : 12 scènes inédites 4 encarts d'expertes (la violence envers les enfants, le cododo, etc.) 9 témoignages d'une relation respectueuse et inspirante entre adultes et enfants par Ophélie Bourgeois (@gardetesconseils), Charlotte Rhilani (@lalottes), Cédric Rostein (@papatriarcat), etc. 2 ex-libris inédits à détacher