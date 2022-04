"2 août 1999, aéroport international de Bruxelles. Vol 520 Sabena Airlines en provenance de Conakry. Yaguine Koïta et Fodé Tounkara sont découverts dans le train d'atterrissage arrière droit de l'avion, morts de froid. On retrouve dans les affaires des deux adolescents leurs certificats de naissance, leurs cartes de scolarité, des photos et une lettre, qui fera le tour du monde. Ils y racontent leurs difficultés, mais surtout leurs rêves et leur espoir. Le temps assassin file mais certaines histoires restent gravées. Pour toujours. Depuis vingt-trois ans, Yaguine et Fodé, enfants du monde, nous hantent et interrogent nos consciences. Depuis vingt-trois ans, nous tentons de comprendre leur pari fou, leur défi lancé à la mort, pour une vie meilleure. Nous n'avons toujours pas trouvé d'explication, nous n'en trouverons certainement jamais. Mais nous avons décidé de ressusciter Yaguine et Fodé, de les réinventer en mots et en images, pour raconter ces étincelles d'âmes trop jeunes pour mourir. Yaguine et Fodé c'est eux, c'est nous, c'est vous, c'est toutes celles et tous ceux qui traversent l'existence avec au moins un rêve chevillé au coeur". Marc Alexandre Oho Bambe et Fred Ebami. Alexandre Oho Bambe, poète, écrivain et slameur, et Fred Ebami, artiste pop art, sont membres fondateurs du collectif On A Slamé Sur La Lune. Ensemble, ilsont signé un ouvrage d'art, Fragments (Editions Bernard Chauveau, 2019). Nobles de coeur est leur premier roman graphique.