Trousse boy. Tome 1

Le garçon qui était une trousse ! Après avoir perdu les fournitures d'une trousse maudite, Elliott libère une vague de super-pouvoirs parmi les élèves de son collège. Dès lors, une bande de super-vilains, avec à sa tête le terrible Effaceur, prend le contrôle du bahut en faisant disparaître les élèves rebelles. Forcé de s'associer à Maddie, qu'il déteste, Elliott va devoir récupérer les objets magiques des mains de ses ennemis s'il veut pouvoir refermer la trousse et annuler la malédiction... Enfin, ça, c'est s'il pige comment marche son pouvoir... Les célèbres vidéastes et scénaristes Julien Josselin (Les Dissociés, Golden Moustache) et Valentin Vincent (Les Emmerdeurs) nous offrent avec Trousse Boy une série ado de super-héros pleine d'humour et de rebondissements ! Dynamique et rythmé, le récit est parfaitement mis en valeur par le trait nerveux et les couleurs explosives de Grelin, artiste complet à la patte hybride, entre BD, manga, comics et jeu vidéo.