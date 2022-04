Cars, les Histoires de Flash McQueen. Une course solidaire

La collection des aventures de Flash McQueen, dérivées des films Cars, Cars 2 et Cars 3. Une histoire de 32 pages, relié cartonné avec un niveau et un temps de lecture (env. 10 min) adapté aux enfants. De grandes illustrations, une maquette dynamique, une typo choisie pour un confort de lecture optimal. Dès 4 ans. Résumé : Le champion Jeff Gorvette organise une course solidaire, pour réparer les véhicules âgés. Flash McQueen, Franscesco et tous les bolides les plus rapides du monde sont ravis d'y participer. Mais la compétition risque d'être dure... et dangereuse. L'ambitieux Chick Hicks est prêt à tout pour gagner.