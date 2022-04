Tous dans le même bateau. Biodiversité, il est encore temps d'agir

Aujourd'hui, le constat est sans appel : en moins de cinquante ans, la Terre a vu disparaître près de 60% de ses espèces, une destruction du vivant jamais égalée. On parle aujourd'hui d'extinction de masse. Face à trop d'indifférence, Yann Wehrling pousse un cri d'alerte. Que s'est-il passé ? La faute à qui ? Aux agriculteurs ? Non, des victimes... Stop à l'agribashing ! Aux chasseurs ? Non, ils aiment la nature et les bobos écolos des villes ne connaissent, eux, rien à la nature ! Aux grands industriels de la chimie ? Ils font des efforts... Aux automobilistes ? Tout le monde ne peut pas se passer de voiture. A entendre toutes ces excuses, ce n'est la faute de personne, ou plutôt, toujours celle des autres. Resterons-nous bras croisés ? Même si le temps nous manque pour agir, quelque chose qui ressemble au sens de l'histoire est en marche. Les agriculteurs qui passent au bio sont de plus en plus nombreux. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à devenir vegan et pensent déjà "planète" dans leur quotidien. Parce que nous sommes tous dans le même bateau, une prise de conscience réelle est possible et le passage à l'acte est à la portée de chacun.