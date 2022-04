Cars, les histoires de Flash McQueen. La parade des pompiers

La collection des aventures de Flash McQueen, dérivées des films Cars, Cars 2 et Cars 3. Une histoire de 32 pages, relié cartonné avec un niveau et un temps de lecture (env. 10 min) adapté aux enfants. De grandes illustrations, une maquette dynamique, une typo choisie pour un confort de lecture optimal. Dès 4 ans. Résumé : A Radiator Springs, les voitures s'apprêtent à accueillir de plus en plus de touristes. Mais pour cela, ils doivent monter une brigade de pompiers digne de ce nom ! Ni une ni deux, Flash McQueen et ses amis commencent l'entraînement.