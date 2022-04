Le pique-nique après la pluie

L'histoire pleine de douceur d'une famille d'escargots en balade. Un jour de belle pluie, c'est le moment idéal pour la famille Escargot pour faire un pique nique. Avec un panier de provisions et quelques jouets, la famille se met en route dans la joie et la bonne humeur. Mais à peine en chemin, les nuages apparaissent ! Oh, non ! Leur pique-nique semble bel et bien gâché ! Soudain, une bourrasque décoiffante amène Margaux à une découverte étonnante. Pourra-t-elle sauver le pique-nique ? Cette histoire tout en douceur évoque les petits bonheurs de la vie de famille, ainsi que la beauté du monde naturel grâce à ses très belles illustrations. A travers la joie des escargots à sortir sous la pluie, ce récit sensibilise aussi chacun à être à l'écoute de la perception du monde par les autres et invite à voir le bon côté des choses quelle que soit la situation.