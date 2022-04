Un jardin pour Tipiti le colibri

Une nouvelle aventure pour Camille et Paolo le petit perroquet . Camille et Paolo le petit perroquet s'adorent. Ils font tout ensemble ! Un matin de printemps, ils font la rencontre d'un minuscule oiseau-mouche : Tipiti le colibri. C'est le début d'une grande aventure remplie de fleurs, de bourdons, de papillons et de passionnantes découvertes ! Tous les pollinisateurs illustrés au début et à la fin de ce livre sont cachés dans le jardin de Camille et Paolo. On peut les repérer et les identifier au fil de l'histoire ou, encore mieux, dans les jardins qui nous entourent.