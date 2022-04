Renard et petit Georges

Un renard, un mulot et un haricot se retrouvent piégés dans un trou, au milieu des bois. " Tu vas me manger ? demanda timidement le mulot. - C'est plus si simple, maintenant ! répondit le renard. J'ai peur de m'ennuyer tout seul dans ce trou ! Même si tu n'as ni l'intelligence ni la conversation d'un renard, c'est toujours mieux que de parler au haricot ! Si je trouve une solution pour sortir, je te mangerai. " C'est alo C'est alors que le mulot a une idée pour se sortir de là : planter le haricot. Ainsi, quand la plante sera devenue suffisamment grande, il l'escaladera, sortira du trou et lancera une corde au renard. Mais Petit Georges tiendra-t-il sa promesse envers le renard (qui, il n'y a encore pas si longtemps, avait l'intention de dévorer le petit mulot...) ? Tandis que le haricot pousse, le renard et le mulot n'ont rien d'autre à faire que d'apprendre à se connaître. Une amitié va naître entre ces deux êtres que tout oppose.