Apprendre le japonais en BD, c'est possible et très ludique. Cet ouvrage vous permettra d'apprendre le vocabulaire indispensable, les points de grammaire les plus essentiels et les phrases les plus fréquentes. Les dessins de la BD vous aideront à bien comprendre l'histoire et vous donneront envie d'aller jusqu'au bout de l'intrigue. Les dialogues des bulles contiennent du vocabulaire authentique et très actuel et reprennent les phrases les plus fréquentes de la conversation. Des petits exercices, vous permettront de mettre en pratique les notions acquises.