Pokémon. Jeux et cherche-et-trouve à Galar

Pars à l'aventure à Galar aux côtés de tes Pokémons préférés avec des cherche-et-trouve, des jeux et 150 stickers offerts ! Découvre la région de Galar et un grand nombre de ses Pokémon au travers de douze grandes scènes de cherche-et-trouve. Amuse-toi à tester tes connaissances grâce aux différentes activités : des coloriages, des énigmes, des jeux d'observation et des quiz ! En plus, 150 stickers sont offerts dans ton livre ! A toi de jouer !