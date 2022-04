Un jardin pour mon chat

Premiers pas au jardin, des plantes pour les chats, plantes toxiques pour matous, eau, sieste, paillage, jeux... Mais aussi chat indésirable, chasseur, gratteur... Ce guide vous offre tout ce qu'il faut savoir pour bien partager votre jardin avec votre animal domestique préféré ! Au sommaire Mon chat et les plantes - Des plantes pour le plaisir de mon chat : jardin, intérieur et balcon - Les plantes pour se purger (herbe à chat et cataire) - Les plantes toxiques Le bien-être de mon chat - Le chat et le froid, l'eau, la fraîcheur, la sieste etc ... - Le paillage - Mon chat sort ses griffes - Mon chat, ce joueur La sécurité de mon chat - Les poisons au jardin (antilimaces, insecticides, raticides...) - Sécuriser un balcon pour mon chat Mon chat cet indésirable - Les répulsifs (trucs et astuces ...) - Ultra sons - Mon chat ce prédateu