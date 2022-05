De l'indocilité des jeunesses populaires. Apprenti·e·s et élèves de lycées professionnels

Cet ouvrage s'intéresse à une fraction des jeunesses populaires qui reste mal connue, et trop souvent invisibilisée par les sciences sociales : les apprenti·e·s et les élèves de lycées professionnels. Il donne à voir tant la domination qui pèse sur ces jeunes élèves-travailleurs que les pratiques que ceux-ci déploient pour tenir à distance les injonctions imposées par l'école et l'entreprise. L'auteure défend l'idée que, contrairement à l'opinion commune, ces filles et ces garçons indociles luttent activement contre les déterminations qui pèsent sur leur parcours et sur leur vie. Ce livre est un véritable plaidoyer pour penser et reconnaître l'autonomie de cette jeunesse populaire.