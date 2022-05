L'Eglise à la rencontre de l'autre

Nul n'a mieux éclairé la théologie de Vatican II sur l'Eglise que Laurent Villemin, car lui-même n'a cessé de mener une oeuvre théologique en dialogue. Avec les autres confessions, avec les sciences humaines, avec la vie du monde. Un recueil d'essais tous décisifs à l'heure de la crise. Indispensable. De l'oeuvre inachevée du grand penseur de l'Eglise que fut le père Laurent Villemin, brutalement interrompue en 2017, il nous reste, mieux que des fragments, les ébauches des traités essentiels qu'il avait déjà engagés et qu'il comptait mener à terme. Ces écrits sont ici réunis et distribués autour des quatre thèmes qui occupèrent cet inlassable chercheur : le concile Vatican II, l'ecclésiologie, l'institution, les ministères. Eléments forts et signifiants, ils présentent la charpente de son chantier théologique. Plus qu'une simple agrégation de textes, voici donc un livre dont la pertinence et la cohérence marquent l'intelligence de la foi. S'y dessinent des perspectives novatrices sur l'Eglise et s'y sublime le souci constant de faire dialoguer les disciplines théologiques avec les sciences humaines, le catholicisme avec les autres confessions chrétiennes et les autres formes religieuses, la vie ecclésiale avec la vie du monde. Un môle sûr au regard de la crise actuelle. Une pierre fondatrice pour la suite.