Avez-vous déjà été marqué par le pouvoir d'un mot, d'une phrase ? Et ceci même encore des années plus tard ? Un mot peut vous porter, vous permettant d'accomplir deschoses merveilleuses grâce à la confiance donnée...Ou au contraire, vous faire douter, vous paralyser et vous empêcher d'aller vers vos rêves...Les mots ont un pouvoir, et tous ceux que nous "plantons" en nous, en y croyant et en les acceptant comme vrais, agissent puissamment sur notre vie. A travers l'histoire d'un jeune prince, c'est ce que nous raconte Des graines et des mots." Faites attention à ce que vous arrosez, car cela grandira certainement. "Brandon Walden