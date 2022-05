Traitement général ostéopathique. L'équilibre et la posture

La pratique du traitement général ostéopathique rassemblée en un seul guide. Au regard de ses nombreuses années en tant que praticien et formateur, Jean-Charles Klein nous rapporte son expertise ostéopathique dans ce guide complet, qui accompagnera les étudiants et les praticiens dans leur traitement de l'équilibre et de la posture. Après un rappel des notions anatomiques de base, ce livre propose une vue d'ensemble du traitement général ostéopathique dans la plus pure tradition britannique. Dans une approche historique, on découvre les techniques ostéopathiques proposées par les précepteurs du traitement général ostéopathiques tels que Littlejohn et Wernham, ainsi que des instructions claires pour pratiquer les manipulations propres à cette technique, pour une prise en charge des patients en toute sécurité.