Excel 2021 tout en un pour les nuls

La Bible d'Excel 2021, pour tout savoir sur le roi des tableurs Cette bible de plus de 800 pages va vous faire découvrir toute la puissance d'Excel. Composée de 8 livres que le lecteur peut consulter de manière indépendante elle vous guidera au quotidien dans votre utilisation d'Excel. Au programme : Personnaliser Excel pour l'adapter à ses besoins et gagner du temps au quotidien Concevoir et mettre en forme un feuille de calcul et gérer des feuille de calcul multiples Formules et fonctions Travail collaboratif et révisions Les graphiques Gestion de données Analyse de données Programmation VBA et macros