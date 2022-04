Chasse aux sorcières. Voyage au coeur de la puissance et de la persécution de la sorcière

Un voyage inédit là où les sorcières de toutes époques ont été persécutées. Une relecture actuelle et féministe des sorcières. A la fois histoire, récit de voyage et mémoires, ce livre est un guide captivant sur les chasses aux sorcières historiques et sur la façon dont leur héritage continue de nous influencer aujourd'hui. En parcourant des villes et des sites en Italie, en France, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Kristen J. Sollée, elle-même sorcière de deuxième génération, explore la sorcière en tant que figure du pouvoir féminin et de la persécution. En insufflant un récit aventureux à la première personne, des recherches approfondies et une fiction historique imaginative, Chasse aux sorcières capte la magie du voyage pour rendre vivante une période de l'histoire souvent négligée. L'auteure nous entraîne dans une quête historique et imaginative à travers les continents pour suivre la trace des sorcières - les légendaires, les autoproclamées et les faussement accusées - sur et hors des sentiers battus, partageant les traces de leurs présences dans notre monde quotidien.