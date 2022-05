Medical Medium. Purifier pour guérir

LE SIXIEME LIVRE DE LA SERIE PHENOMENE " MEDICAL MEDIUM " Toxines, microbes, virus, métaux lourds... perturbent notre organisme au quotidien et menacent notre santé. La solution n'est pas de s'arrêter de vivre, mais d'aider le corps à les éliminer, grâce à des protocoles de purification et de détoxification. Se détoxifier est essentiel pour recouvrer la santé à condition de s'y prendre correctement. C'est pourquoi ce livre est indispensable ! Anthony William, le médium médical, y a rassemblé toutes ses connaissances pour présenter différentes techniques de purification, en commençant par sa célèbre cure 3 : 6 : 9 sur neuf jours et en développant des protocoles pour des besoins de santé spécifiques, notamment les cures anti-microbes, pour un soutien matinal, et de détoxification des métaux lourds. Découvrez des protocoles de détoxification et des curespour remédier à de nombreux symptômes et maladies, notamment : - L'anxiété -La dépression - L'eczéma- La maladie de Lyme- Les troubles intestinaux- La confusion mentale- Les problèmes de poids- Les migraines- Les ballonnements- Les vertiges- Le psoriasis- Les kystes- La fatigue- Le syndrome des ovaires polykistiques- Les fibromes- Les infections urinaires- L'endométriose