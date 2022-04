Les metiers de l'energie n.e.d

Avec les métiers de l'énergie, vous découvrirez un secteur caractérisé par : - La transition énergétique : une thématique au coeur de l'actualité, avec des métiers essentiels et vecteurs d'engagement pour ceux qui le souhaitent - Un secteur en constante évolution, des innovations technologiques à la commercialisation en passant par les économies d'énergie - Des débouchés proposés à l'échelle de la France et parfois au delà, dans les différents types d'énergie (solaire, éolien, nucléaire...) - Des emplois à tous les niveaux de qualification, de l'opérateur à l'ingénieur recherche - 3 familles de métiers : recherche et conception ; exploitation et maintenance ; conseil et commercialisation Points forts de la collection : - Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs - Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes - Un dico des métiers - Le lien entre les familles de métiers et les principales formations - Des fiches diplômes synthétiques - Un carnet d'adresses complet des formations - Le point sur les débouchés