Page d’Art Chrétien. 2022

Abel Fabre (Abbé, prêtre assomptionniste), fut un brillant historien d'art et critique d'art à La Croix. En tant que journaliste, il fut chargé du service artistique de la librairie La Bonne Presse. Né à Plaissan, dans l'Hérault, le 5 mai 1872, il décéda le 16 janvier 1929, à Paris. Abel Fabre a été gratifié du Prix Montyon, prix décerné en 1917 par l'Académie Française pour ses cinq tomes de Pages d'Art chrétien, dont nous rééditons aujourd'hui le tome 1. Ici, l'Art chrétien est observé, admiré, sondé et décrit à travers l'architecture, la peinture, la sculpture et l'iconographie, un écrit alerte et talentueux abondamment illustré qui révèle combien la foi a illuminé les oeuvres d'art, tout au long de l'histoire...