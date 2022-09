Les Sauveurs. 7 héros de la cause animale - 7 destins extraordinaires

A travers sept portraits sensibles et intimes, " Les Sauveurs " met en lumière ces femmes et ces hommes qui se sont engagés avec courage et audace dans la défense de la cause animale. Fruit d'une enquête journalistique, le parcours de ces héros est retracé en détail, à la manière d'un film palpitant, de leur enfance jusqu'à leurs plus belles victoires. Un plaidoyer positif, lumineux et utile, qui dévoile la réalité de la condition animale et les solutions envisagées pour un futur respectueux de toutes les espèces. Une oeuvre poignante mais enthousiasmante et porteuse d'espoir.