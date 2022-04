Réaliser son film de A à Z

Profitez des conseils d'un cinéaste touche-à-tout pour réussir votre film d'un bout à l'autre de la chaîne de production, en conjuguant impératifs budgétaires, ambitions artistiques et nécessaire maîtrise de la technique. Aujourd'hui, réaliser un film est moins coûteux qu'auparavant, puisqu'il suffit parfois d'un smartphone pour filmer et d'un ordinateur pour monter les séquences. Ce guide pratique et très illustré vous donne toutes les recettes pour réussir votre film en partant de zéro. Ou comment transformer une bonne idée de départ en un vrai film, de l'écriture du scénario au montage et à la diffusion, en passant par les principaux plans et mouvements de caméra et la constitution de votre équipe de tournage.