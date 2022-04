Microsoft Azure pour les Nuls

Un guide indispensable pour utiliser la plate-forme applicative en nuage de Mircosoft Microsoft Azure est la plate-forme applicative en nuage de Microsoft. Une solution de cloud computing ou informatique en nuage qui permet d'externaliser des ressources informatiques d'une entreprise vers des datacenters distants). Il s'agit d'une offre d'hébergement (applications et données) et de services (workflow, stockage et synchronisation des données, bus de messages, contacts...). Avec plus de 600 services disponibles dans plus de 44 pays l'écosytème Azure est la plate-forme de cloud ccomputing existante la plus vaste. Au programme : Migrer vos applications et vos services vers Azure en toute sécurité gérer des machines virtuelles en toute simplicité Déployer des applicationsweb dynamiques pour gagner du temps Mettez en oeuvre les toutes dernières technologies de sécurité déployées par Microsoft pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données