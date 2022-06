Kingdom Hearts III T02

Pendant que Sora, Donald et Dingo poursuivent leur voyage, Yen Sid partage plus de détails avec Riku et Kaïri au sujet des trois héros de la Keyblade portés disparus : Ventus, Terra et Aqua. Mickey révèle alors qu'il a une petite idée de l'endroit où pourrait se trouver Aqua, car il a croisé cette dernière il y a fort longtemps, errant seule dans le sinistre royaume des ténèbres...