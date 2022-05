La Danse du panda

- Un premier roman émouvant, d'une grande humanité. Une histoire qui jongle entre l'humour et la tristesse pour dire l'amour entre un père et son fils, malgrés le deuil, malgrés les aléas de la vie. - "L'histoire joyeuse et profonde d'un père et d'un fils qui se retrouvent". , Daily Mail / "Un conte inspirant". Woman's Weekly. - Mots-clés : Famille, émotion, amour, comédie dramatique, panda.