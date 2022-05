Les placards du Palais Bourbon de Jean-Pierre Bertalmio

On a découvert un cadavre dans le Palais Bourbon ! De quoi intriguer les policiers de la section des crimes spéciaux. Entre légende et réalité, le trio du « Paradoxe des Anges », le commandant Lambert, la capitaine Preston et le comportementaliste Tahar Lamy vont mener l’enquête dans un Paris fantasmé à la recherche de mystérieux tueurs sur la trace des fondateurs de la République. Poursuivis par l’ombre des Francs-maçons, des Jésuites et des Jansénistes, sauront-ils dénouer les liens ésotériques du filet qui entoure le secret d’une naissance ? Leur quête sera l’occasion pour le lecteur de découvrir les lieux les plus insolites de la capitale, une visite à travers les rues parisiennes, les catacombes et les monuments dédiés aux Fraternités. Sans oublier suspense et frissons. Qui sortira indemne de cette descente dans les profondeurs de l’âme humaine ? Dieu seul le sait !

L’auteur, marseillais de naissance, professeur à la retraite, ancien responsable de médias écrits et audiovisuels, a déjà publié plusieurs essais et romans aux Éditions du Net. Passionné d’histoire, il conçoit l’écriture comme une recherche de vérité entre style journalistique, réflexions sociologiques et imagination. Une enquête dans l'univers des mots et des maux humains.

