Le bien-être des animaux d'élevage. Améliorer le bien-être animal

Les facteurs de dégradation du bien-être animal, variables selon les élevages, peuvent être présents dans les pratiques et la gestion de la santé des animaux mais aussi pendant la phase de transport et d'abattage. Les solutions à apporter dépendent donc de la configuration de l'élevage, de la motivation de l'éleveur et de sa capacité à changer ; elles doivent être pragmatiques et réalisables. Ce fascicule aborde les stratégies d'amélioration de l'environnement physique et social des animaux, les interventions humaines en élevage, notamment la construction de la relation homme-animal, ainsi que la prise en charge de la douleur, question prioritaire. Il présente également le principe d'une gestion intégrée et globale de la santé, basée sur le fait que bien-être des animaux, bien-être des humains et protection de l'environnement sont étroitement liés. L'amélioration de l'un est alors favorable à l'amélioration de l'autre...