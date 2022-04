Du côté de l'enfer. Tome 1

Entrez dans les cercles fermés des services spéciaux Paris, 1957. Sous chaque régime, les services secrets ont oeuvré dans l'ombre. Mais qu'en est-il de ces services très spéciaux, ayant pour mission d'exécuter des crimes commandités par l'Etat ? Dan a travaillé pour eux et en garde de mauvais souvenirs. A la tête d'une maison close, il voit le passé resurgir. Il semblerait que l'on ait besoin encore une fois de ses services dans le contexte de la crise algérienne. Piégé, le voilà qui replonge dans le sale boulot. Mais s'il n'a jamais failli à une mission par le passé, il lui reste des séquelles qui pourraient le compromettre aujourd'hui. Quant à ces cibles, comment savoir s'il s'agit de truands ou de diplomates devenus nuisibles ? Bientôt Dan va se rapprocher du commissaire Brulls. Toujours sous les ordres du " Gros ", qui reçoit lui-même des instructions d'en haut, Dan s'enlise dans des affaires de plus en plus douteuses jusqu'à la mission de trop. Il va alors reprendre les choses en main, à sa manière ... Attiré par les ambiances polar et les romans noirs, Noël Simsolo retrouve son acolyte Dominique Hé pour une virée dans le Paris des années 50, après l'excellent Les Miroirs du Crime. Ce premier tome au dessin réaliste et élégant, nous entraîne dans l'univers de la pègre et des secrets d'Etat, où fiction et Histoire s'entremêlent avec brio.