USS Constitution Tome 3 : A terre comme en mer, justice sera faite

Un navire, peut faire toute la différence Avril 1804. La guerre éclate entre la flotte américaine, désireuse de protéger ses navires marchands et Tripoli. Sous une chaleur écrasante, Pierre-Mary, jeune femme travestie en homme, reste guidée par ses intuitions vengeresses et son impulsivité. Embarquée comme aspirant à bord de l'USS Constitution, elle gagne en assurance et n'oublie pas son oncle, Louis Corbière. Elle n'a qu'une envie, le retrouver pour rendre justice à sa mère ! Parallèlement, un membre de l'équipage commence sérieusement à mettre en péril l'ordre établi : le petit mercenaire napolitain qui vole sans vergogne est-il un espion ? Au gré des flots, entre conflits d'armes et émotions, Pierre-Mary, va poursuivre son aventure qui marquera l'Histoire maritime... Après Les Pirates de Barataria, Franck Bonnet nous propose en tant qu'auteur complet, une nouvelle série au parfum d'aventure. Basée sur des faits réels, cette histoire au souffle romanesque se révèle aussi captivante que précise d'un point de vue historique, avec notamment un souci tout particulier apporté aux détails techniques (vocabulaire marin, fidélité dans la représentation des navires et du matériel, etc.). Après deux tomes très bien accueillis, ce troisième album vient conclure la saga qui se positionne comme un incontournable de la bande dessinée d'aventure maritime.