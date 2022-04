Quelle prévention universelle et ajustée à la vulnérabilité ?

Le principe d'universalité de l'offre de soins, préventifs et curatifs, est au fondement de notre système de santé et de protection sociale. Même si les politiques sociales et de santé sont davantage orientées vers les publics les plus touchés par la pauvreté, au risque parfois de les essentialiser comme " vulnérables ", les programmes de prévention, qui ont des effets différenciés selon les publics et les territoires, ne permettent pas vraiment de combler les inégalités de santé. A partir des différents concepts de vulnérabilité et prévention d'inégalités en santé et d'universalisme proportionné, les auteurs réfléchissent à leurs pratiques habituelles de PMI : visites à domicile en périnatalité, en population générale, entretien prénatal précoce, bilans de santé en école maternelle ou en planification familiale. Ils montrent aussi à travers l'enquête menée au printemps 2020 en quoi la crise de la Covid, qui a mis en évidence la nécessité du " prendre soin ", a stimulé la créativité des soignants de protection maternelle et infantile.