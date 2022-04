T'en allant dans la nuit moscovite. Poèmes choisis

Né en 1950 à Moscou, Vladimir Aristov est un poète majeur de la scène russe contemporaine. Mathématicien, il vit et travaille à Moscou, où il est chercheur et professeur dans un institut d'ingénierie spécialisé en cybernétique. Auteur de cinq recueils de poèmes et d'un roman, il a aussi publié des articles et essais sur la philosophie de la poésie. Il a obtenu le prix Andreï Biély en 2008.