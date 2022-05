Les métiers cachés de la bande dessinée

A. La Face cachée de la BD qui contiendra Les métiers secrets de la BD et B. La Face apparente de la BD qui contiendra Les métiers apparents de la BD (ceux que tout le monde croît connaître) et Les héros apparents de la BD (pareil) et, enfin, C. Le caché de l'apparent et l'apparence du caché qui contiendra : une réflexion générale sur la bd par Coudray illustrée de photos anciennes légendées et détournées par Reuzé la rencontre et la collaboration de Coudray et Reuzé racontée par Coudray des bios succinctes et illustrées des deux (Reuzé par lui-même et Coudray de même)