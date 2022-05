Sortir des crises, One Health en pratiques

L'initiative connue sous le nom de One Health consiste à souligner les interdépendances très fortes entre la santé animale, la santé des écosystèmes et la santé humaine. La pandémie de Covid-19 nous en offre une illustration : cette zoonose a un impact économique, social, environnemental et politique très fort à l'échelle mondiale, nationale, territoriale. Comment pourrions-nous éviter à l'avenir de nous confronter à ces chocs qui se répètent avec une fréquence et une émergence accélérées (Ebola, VIH, Sras, etc.) ? Diverses initiatives ont préexisté à cette pandémie (Covid-19) et mettent en pratique la démarche One health en invitant à prendre en considération les liens entre les humains et leur environnement, entre la santé des hommes et les enjeux de conservation de biodiversité, entre l'économie des sociétés et leurs conséquences et à décloisonner les questions de santé animale, humaine, végétale pour repenser les solidarités. A partir de cas concrets, cet ouvrage propose à la fois une lecture des enjeux et des problèmes sanitaires dans un monde globalisé, des retours d'expérience de gestion de crise, des innovations dans la gestion du sanitaire. Il réunit les contributions de chercheurs et de professionnels ancrées dans plusieurs disciplines : philosophie, anthropologie, science politique, sociologie, économie, géographie, écologie, sciences médicale et vétérinaire...