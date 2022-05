Te plains pas, c'est pas l'usine (NED 2022). LÂ´exploitation en milieu associatif

Edition revue et augmentée d'une partie sur le travail associatif en temps de pandémie. Le secteur associatif emploie en France 1, 8 million de personnes, et il a bonne presse. Quand on travaille dans une association, on est censé y trouver du sens, on est censé être en adéquation avec des valeurs et non avec une logique de profit. Faire corps avec son boulot : une chance inestimable ? A rebours de cette image, ce livre rend compte de modalités d'exploitation insidieuses, dissimulées derrière l'idéologie du civisme et de l'engagement associatif : rapports hiérarchiques brutaux, chantage à la responsabilité, injonction permanente à ne pas compter ses heures, utilisation sans mesure du bénévolat et des services civiques. "Mais te plains pas, tu pourrais bosser à l'usine ! " Edition revue et augmentée d'une partie sur le travail associatif en temps de pandémie. Le secteur associatif emploie en France 1, 8 million de personnes, et il a bonne presse. Quand on travaille dans une association,