Qui habite ici ?

Qui sont ces animaux qu'on aperçoit derrière leurs fenêtres ? Pour le savoir, tourne la page et découvre qui habite dans ces drôles de maisons. Le soleil se lève derrière les montagnes. Bonjour la forêt ! Qui peut bien vivre ici ? Allons voir de plus près... Qui habite dans cette drôle de maison-sapin, tout en hauteur ? C'est Johnny l'écureuil ! Il prend son petit-déjeuner, il a l'air de bien se régaler. Qui habite dans cette drôle de maison près de l'eau, avec son gros tuyau ? C'est la famille Grenouille ! Baignoires à tous les étages, ils s'amusent comme des fous. Qui habite dans cette drôle de maison qui ressemble à un volcan ? C'est la famille Fourmi. Les grands sont encore bien occupés aujourd'hui... Un livre-jeu avec des découpes qui montrent les visages des animaux habitant chaque maison. Quand on tourne la page, on découvre l'intérieur de chaque maison, adaptée à chaque animal !