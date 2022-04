Au jardin d'Hécate. Mystères et Sorcellerie de l'Esprit des Plantes

Poussez la grille du jardin d'Hécate et laissez-vous envelopper de ses mystères... Véritable guide sur la sorcellerie des plantes médicinales traditionnellement associées à Hécate - mais aussi aux sorcières Médée et Circé ! -, ce livre permet de plonger dans le monde mystique de la sorcellerie botanique comme aucun autre ne l'a fait auparavant. En introduisant la pharmakéia (la pratique de la sorcellerie par les plantes) à l'époque contemporaine, Au jardin d'Hécate allie connaissances historiques et techniques modernes. L'auteure, spécialiste de la déesse Hécate mais également herboriste, y répertorie pas moins de 39 plantes, des plus communes aux plus rares et dangereuses. Connectez-vous à l'Esprit de la plante, apprenez à la connaître et vibrez en phase avec sa magie ! A propos de l'auteure : Cyndi Brannen est psychologue, enseignante spirituelle, guérisseuse énergétique et herboriste. Combinant le chamanisme, le tarot, l'exploration des vies antérieures, la méditation et la psychologie, elle transmet des outils pour aller vers la plénitude grâce à la sorcellerie. Son travail, fusion entre connaissances anciennes et pratiques modernes, s'appuie sur les archétypes de la sorcière et de la déesse Hécate.