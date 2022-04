Villa Hestia

Biarritz, la perle de l'océan. De 1920 à 1925 émerge une jeunesse cosmopolite artiste et pleine de talent. Parmi elle, Valentine, importatrice de thé. Un roman choral entre chassés-croisés et ambition professionnelle. 1921. A Biarritz, ville prisée des riches vacanciers, les Années folles peuvent commencer ! Connue dans le monde entier, la station balnéaire brille de tous ses feux. A vingt-quatre ans, Valentine, déjà veuve, a hérité de son époux Sergueï une entreprise d'importation de thé. Plusieurs fois par an, elle séjourne chez sa grand-mère sur la côte basque où se perpétuent les rites et les coutumes d'une population russe exilée, dont fait partie le compositeur Igor Stravinsky. Une jeunesse pleine de talent tourbillonne autour de Valentine. Désormais libre, son coeur sera tiraillé entre le charismatique Georges, héros de l'escadrille 66, aventurier dans l'âme, et le sensible Henri, médecin en charge d'un service à l'hôpital des Enfants malades à Paris...