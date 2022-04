L'attentat

Au coeur du conflit israélo-palestinien. Amine Jaafari, arabe et israélien, est un chirurgien reconnu à Tel Aviv où il vit avec son épouse. Un jour, après un attentat meurtrier, la police israélienne l'informe que la kamikaze est... sa femme. Brisé par cette révélation, Amine décide d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont poussée à commettre le pire. A la recherche de la vérité, il va devoir se confronter à une réalité qu'il a refusée de voir, lui, l'Arabe si bien intégré du bon côté du mur. Loïc Dauvillier et Glen Chapron signaient en 2012 une adaptation vibrante du roman de Yasmina Khadra, vendu à plus d'un million d'exemplaires en France et traduit dans plus de 20 pays. Dix ans plus tard, cette tragédie au coeur du conflit israélo-palestinien reste malheureusement aussi pertinente et utile à la réflexion et aux mémoires. Evitant l'écueil des jugements de valeur, l'oeuvre suscite plus de questions qu'elle ne donne de réponses et confronte le lecteur avec la douleur de chaque camp...