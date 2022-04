La vie sexuelle des fleurs

Sait-on comment les fleurs qui illuminent nos jardins, nos terrasses, nos campagnes et nos sous-bois dès le printemps s'y prennent-elles pour se multiplier ? Aussi incroyable que cela puisse paraître elles font montre des stratagèmes les plus complexes : couleurs, odeurs, pistes d'atterrissage, buffet à volonté ou happy hour, tout est fait pour attirer les polinisateurs qui sont la clef de leur reproduction. Elles savent aussi jouer avec les éléments qui les entourent et même parfois se débrouiller seules. En présentant dans le détail une cinquantaine de fleurs, ce livre permet à tous les botanistes en herbe, amoureux de la nature, d'observer et de comprendre mieux la gigantesque opération de séduction qui se joue sous leurs yeux innocents !