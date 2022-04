Terres d’infortune - L'homme, la religion et la magie. L'homme, la religion et la magie

Dans l'histoire de la culture occidentale, une profonde différence existe entre la religion et la magie : à la religion, que caractérise la supériorité morale et intellectuelle, s'oppose la magie considérée comme son adversaire primitif, superstitieux et démoniaque. Le présent ouvrage rompt radicalement avec cette tradition aussi ancienne que l'Eglise qui l'a soutenue pendant des siècles, afin de retracer l'histoire de ses origines et de s'interroger sur ses enjeux réels. Quels pouvoirs et quels intérêts a-t-elle servis ? Quels mécanismes idéologiques a-t-elle cachés ? L'auteur propose à l'étude des magismes un nouveau cadre épistémologique tout en souhaitant la réhabilitation de leurs études. Directeur de recherche émérite au CNRS, membre du comité éditorial de la revue américaine Method and Theory in the Study of Religions, Daniel Dubuisson défend une approche radicalement critique de l'histoire des religions.