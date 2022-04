Famille et travail, je gère !. Parents d'aujourd'hui : trouvez l'équilibre entre vie pro et vie perso

Concilier son travail et sa vie de famille est une aventure passionnante, avec ses joies et ses succès, mais aussi ses difficultés. Comment être une maman épanouie quand on exerce un métier prenant ? Est-il possible de participer à la vie de l'école quand on est prise de 9 h à 19 h ? Comment gérer deux carrières en parallèle, tout en gardant du temps pour soi et pour son couple ? Quels choix professionnels et quels risques prendre quand ils affectent toute la famille ? Cet ouvrage vous présente les 6 principaux défis auxquels sont confrontées les mères actives et les conseils pour les relever. Il liste les bonnes questions à vous poser, quelle que soit votre situation familiale. A l'appui de son expérience de mère et cadre dirigeante dans une multinationale, l'auteur vous livre ses réflexions et ses solutions avec clairvoyance et légèreté, pour (re)trouver votre équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle !