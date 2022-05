A la découverte des fleurs des Alpes (2e ed)

LE guide référence sur la flore alpine concocté par le Parc national des Ecrins et destiné à un large public. Ce guide de terrain, d'utilisation facile, présente 390 espèces regroupées selon les milieux naturels où elles se rencontrent le plus fréquemment, de l'étage montagnard à l'étage alpin. Elaboré par des botanistes attentifs à mettre à la portée de tous des connaissances pratiques et enrichissantes sur le monde passionnant de la flore alpine, cet ouvrage original est le compagnon indispensable de vos balades et randonnées en montagne. Chaque espèce, rattachée à son milieu de vie, fait l'objet d'une pleine page. Des onglets pratiques pour le repérage des milieux. Un index par couleur et par famille.