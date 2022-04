Haute Corse, les plus belles randonnées

36 itinéraires pour découvrir les splendeurs que vous réserve la Haute-Corse. On décrit souvent la Corse comme une île-montagne, une montagne dans la mer. Ici, il ne faut pas seulement courir après les sommets de 2 000 m, puisque la moyenne montagne est tout aussi intéressante, culturellement plus riche, et le littoral est exceptionnel : on peut randonner sur la côte pendant des dizaines de kilomètres, deux ou trois jours d'affilée (au nord, dans les Agriates et en haut du cap Corse, au sud dans le Sartenais) sans trouver la moindre construction moderne. En montagne toutefois, on sera étonné de la difficulté et de l'originalité des parcours, parce qu'on marche souvent, même sur le GR® 20, sur des sentiers séculaires qui ont du caractère, à la recherche de paysages dignes des Alpes, à la recherche aussi des traces de l'ancienne économie agropastorale. Bref, la randonnée en Corse est plus exigeante qu'on pourrait le croire, les dénivelés peuvent être conséquents, mais les découvertes sont à la hauteur : de petits lacs saphir, des forêts de pins grandioses, des pics, des sommets panoramiques avec vue sur la mer, et tout ça évidemment la plupart du temps sous le soleil (exactement).