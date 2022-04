L'expérience collaborateur. Engagez vos collaborateurs et déployez de nouveaux modes de travail

L'expérience collaborateur est aujourd'hui l'un des facteurs de la réussite d'une entreprise. La crise actuelle, et la façon dont elle vient questionner les modes de travail, le management, le lien au lieu physique de l'entreprise et le lien social, la montée en puissance des modes de travail hybrides montrent qu'au-delà d'un effet de mode et de tendance elle représente désormais une tendance de fond. Pourtant, la question est vaste et recouvre de nombreuses dimensions : comment aborder ce sujet dans son entreprise, quels écueils éviter et quelles bonnes pratiques adopter ? Tiré des expériences complémentaires des auteurs, cet ouvrage : met en lumière des facteurs clé de succès d'une démarche d'amélioration de l'expérience collaborateur ; prévient des écueils courants et partage les prérequis afin de s'engager réellement dans la démarche ; offre une méthode très concrète pour se lancer et fait la liste des mesures de progression possibles.