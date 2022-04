Révoltes animales. Et la fin de la nature (telle que nous la connaissons)

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la nature. Fahim Amir prend un malin plaisir à poser des questions inattendues : Les animaux sont-ils des victimes de la domination humaine ou des héros de la résistance ? La nature est-elle vierge et sans défense, ou sensible et sournoise ? Contre la vision pessimiste des animaux comme simples victimes, leur histoire est ici racontée à travers une perspective de lutte. Dans un monde où des porcs récalcitrants ont contribué au développement de l'usine moderne, où les oiseaux chanteurs des villes se dopent au Viagra et les termites détournent les systèmes de chauffage des grandes villes, les animaux peuvent devenir des justiciers, des agitateurs et des ennemis publics à part entière. Contradictoire, intelligent et follement novateur, aucun autre livre ne se moquera de vos convictions comme celui-ci.